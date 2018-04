Polizei Wolfsburg / Einbruch in Gaststätte - Täter leeren ...

Einbruch in Gaststätte - Täter leeren Sparkasten

Wolfsburg - Helmstedt, Magdeburger Straße 07.04.2018, 01.00 Uhr - 09.00 Uhr

Unbekannte sind am Wochenende in eine Gaststätte in der Magdeburger Straße eingebrochen und haben dabei erheblichen Sachschaden angerichtet. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagnacht 01.00 Uhr und Samstagmorgen 09.00 Uhr. Nach bisherigen polizeilichen Informationen begaben die Täter sich zunächst in den Innenhof der Gaststätte. Hier öffneten sie mit brachialer Gewalt ein Fenster und gelangten ins Innere der Lokalität. Anschließend überwanden sie das Verschlusssystem eines Sparkastens und versuchten auch die Registrierkasse mit zerstörerischer Kraft zugänglich zu machen, was ihnen jedoch misslang. Danach verließen sie den Ort des Geschehens in unbekannte Richtung. Wie viel Bargeld die Täter aus dem Sparkasten entwendet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen der Polizei in den nächsten Tagen ergeben. Die Beamten hoffen auf Zeugenhinweise und bitten um Meldungen an das Polizeikommissariat am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0.

