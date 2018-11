Polizei Wolfsburg / Einbruch in Wohnhaus - Besitzer im Urlaub

Einbruch in Wohnhaus - Besitzer im Urlaub

Wolfsburg - Wolfsburg, OT Vorsfelde, Schönebecker Straße 29.10.2018, 11.00 Uhr - 30.10.2018, 16.00 Uhr

Die urlaubsbedingte Abwesenheit der Hauseigentümer nutzten Unbekannte aus, um in deren Domizil in der Schönebecker Straße einzubrechen. Nachbarn hatten den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geschah die Tat zwischen Montagvormittag 11.00 Uhr und Dienstagnachmittag 16.00 Uhr. Die Unbekannten begaben sich auf das Grundstück des Wohnhauses und öffneten gewaltsam die Terrassentür. Danach gelangten sie ins Innere des Gebäudes und durchsuchten sämtliche Räume nach Diebesgut. Was sie hierbei erbeuteten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei den Beamten in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 zu melden.

