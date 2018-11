Polizei Wolfsburg / Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg - Grasleben, Bussardweg 16.11.2018, 18.00 Uhr - 23.00 Uhr

Zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus in der Straße Bussardweg kam es am Freitagabend zwischen 18.00 Uhr und 23.00 Uhr. Wie hoch der dabei angerichtete Schaden ist kann derzeit noch nicht gesagt werden. Fest steht, dass die unbekannten Täter sich zur oben genannten Zeit auf das rückwärtige Grundstück des Einfamilienhauses begeben haben. Hier öffneten sie gewaltsam ein Fenster und gelangten durch dieses ins Innere des Gebäudes. Anschließend betraten sie sämtliche Räume und durchwühlten Schubladen und Schränke nach sich lohnenswerter Beute.

Die Ermittler hoffen darauf, dass Nachbarn oder Anwohnern verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tattag oder davor aufgefallen sind.

Die Polizei interessiert sich in diesem Zusammenhang für einen Lieferwagen mit osteuropäischem Kennzeichen, der in den Tagen zuvor in den Straßen Hoppegarten Milanstraße, Bussard- und Falkenweg gesehen wurde und dessen Insassen Handwerkerarbeiten angeboten hätten.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0 entgegen.

