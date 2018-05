Polizei Wolfsburg / Einbruch in Wolfsburger Sozialkaufhaus - ...

Einbruch in Wolfsburger Sozialkaufhaus - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg - Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße 20./21.05.18

Bei einem Einbruch in das Wolfsburger Sozialkaufhaus erbeuteten unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag Wechselgeld aus Geldtaschen. Die genaue Höhe der Beute steht derzeit noch nicht fest. Den Ermittlungen zufolge bestiegen die Täter auf der Rückseite des Geschäftshauses an der Heinrich-Nordhoff-Straße ein Dach und dringen schließlich durch ein zerstörtes Fenster in die Geschäftsräume ein. Offensichtlich waren die Täter gezielt auf der Suche nach Bargeld und durchsuchten dazu Büro und Lagerräume, so ein Beamter. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen des Einbruchs setzen sich bitte mit der Polizei unter Telefon 05361-46460 in Verbindung.

