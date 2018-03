Polizei Wolfsburg / Einbruchversuch in Geschäfte - Schaden rund ...

Einbruchversuch in Geschäfte - Schaden rund 2.500 Euro

Wolfsburg - Helmstedt, Markt 15.03.2018, 18.00 Uhr - 16.03.2018, 08.45 Uhr

Helmstedt, Bötticherstraße 15.03.2018, 20.50 Uhr - 16.03.2018, 08.50 Uhr

Unbekannte haben versucht zwischen Donnerstagabend 18.00 Uhr und Freitagmorgen 08.50 Uhr in die Geschäftsräume zweier Geschäfte in der Helmstedter Innenstadt einzubrechen. In der Straße Markt, versuchten die Täter die Eingangstür eines Hörgerätegeschäfts gewaltsam zu öffnen, scheiterten jedoch oder ließen aus noch zu klärenden Gründen von ihrem Vorhaben ab. In der Bötticherstraße versuchten die Einbrecher zwischen 20.50 Uhr und 08.50 Uhr in die Räume einer Fahrschule zu gelangen. Als sie an der Eingangstür scheiterten, öffneten sie mit brachialer Gewalt den Briefkasten, in der Hoffnung dort Beute machen zu können. Letztendlich verließen die Ganoven auch hier den Ort in unbekannte Richtung. Zurück blieb in beiden Fällen ein Schaden, der sich auf rund 2.500 Euro belaufen dürfte. Zeugen, die etwas zu den beiden Einbruchsversuchen mitteilen können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern in der Polizeidienststelle am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0 zu melden.

