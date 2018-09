Polizei Wolfsburg / Emmerstedt: Einbruch in Kindergarten und ...

Emmerstedt: Einbruch in Kindergarten und Schule - Tatverdächtiger festgenommen

Wolfsburg - Emmerstedt, Am Lehberge 05.09.18, 06.00 Uhr

Nach Einbrüchen in einen Kindergarten und eine Schule in Emmerstedt bei Helmstedt wurde am frühen Mittwochmorgen ein 17 Jahre alter Tatverdächtiger in der Nähe der Tatorte festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig erließ ein Ermittlungsrichter des Helmstedter Amtsgerichtes Haftbefehl gegen den einschlägig polizeibekannten Jugendlichen.

Ein Zeuge hatte um 06.00 Uhr zunächst die Polizei über Einbruchsspuren an der Schule in der Straße Am Lehberge informiert. Eine Polizeistreife entdeckte wenig später auch den Einbruch in den nebenstehenden Kindergarten, während im Rahmen einer sofortigen Fahndung auf einem Privatgrundstück in unmittelbarer Nähe zu den Tatorten der 17-Jährige gestellt wurde. Schnell zeigte sich, dass über den tatverdächtigen Jugendlichen bereits polizeiliche Erkenntnisse im Bereich der Eigentumskriminalität vorlagen. In der Folge räumte der Beschuldigte schließlich die beiden Tatvorwürfe ein und wurde nach Verkündung des Haftbefehls in die Jugendarrestanstalt Hameln gebracht. Die Ermittler des zuständigen Kriminalermittlungsdienstes der Helmstedter Polizei prüfen, ob der 17-Jährige für weitere Taten in Frage kommt.

