Polizei Wolfsburg / Entwendeter Pkw verunfallt aufgefunden

Entwendeter Pkw verunfallt aufgefunden

Helmstedt - Am Sonntag morgen, zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr, verunfallte ein Pkw VW Golf in der Nähe von Scheppau. Der im westfälischen Unna entwendete Pkw fuhr an der Landesstraße 633/Ecke Zum Heeg in eine Grabenböschung und war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrzeugführer entfernte die angebrachten Kennzeichen und wurde später von einem weiteren Fahrzeug abgeholt. Mehrere Passanten hatten offenbar angehalten, um dem Fahrer zu helfen, was dieser jedoch ablehnte. Die Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

