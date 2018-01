Polizei Wolfsburg / Erneut mehrere Einbrüche in Wohnhäuser

Erneut mehrere Einbrüche in Wohnhäuser

Wolfsburg - Am Samstag, 20.01.2018, kam es in der Zeit zwischen 13.00 und 21.00 Uhr erneut zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser. Dabei waren die Tatorte im gesamten Stadtgebiet verteilt. Betroffen waren Häuser in den Straßen Mittelweg (Fallersleben), Thüringer Weg (Laagberg), Brieger Weg (Westhagen) und Wolfssteig (Nordstadt). In allen Fällen wurden entweder rückwärtige Fenster oder Terrassentüren aufgehebelt, die Wohnungen betreten und nach Wertsachen durchsucht. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen hauptsächlich Bargeld und Schmuck, die genauen Schadenshöhen können noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Wolfsburg.

