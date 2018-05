Polizei Wolfsburg / Erneut Reifen vom Pkw entwendet

Erneut Reifen vom Pkw entwendet

Wolfsburg - In der Zeit von Freitag, 18.00 Uhr, bis zum Samstag, 09.15 Uhr, wurden in der Marignanestraße in Detmerode alle vier Reifen von einem VW Golf entwendet. Der Eigentümer fand seinen Pkw auf Steinen abgestellt vor, unbekannte Täter hatten alle Felgenschrauben gelöst und die Reifen entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest, Zeugenhinweise bitte an die Polizei Wolfsburg, Tel. 05361/4646-0.

