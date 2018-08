Polizei Wolfsburg / Fahrraddiebe flüchteten ohne Beute

Fahrraddiebe flüchteten ohne Beute

Wolfsburg - Wolfsburg, Bootsanlegeplatz am Mittellandkanal 25.08.18, 03.00 Uhr

Als in der Nacht zum Samstag drei unbekannte Täter bei einem versuchten Fahrraddiebstahl am Wolfsburger Mittellandkanal von dem Fahrradbesitzer gestört wurden, ließen die mutmaßlichen Täter ihre Fahrräder fallen und flüchteten. Den Ermittlungen nach wurde der 70 Jahre alter Besitzer aus Lingen, der am Bootsanleger des Kanals mit seinem Schiff ankerte, gegen 03.00 Uhr durch Geräusche wach. Daraufhin verließ der 70-Jährige sein Boot und entdeckte die drei dunkelhäutigen Unbekannten, die jeweils ein Fahrrad schoben. "Die Diebe ließen sofort die Räder fallen", so der Bootsbesitzer. Danach seien sie durch den Fußgängertunnel in den Hauptbahnhof geflüchtet. Da der 70-Jährige erst am Morgen die Polizei informierte, war es zu spät für eine sofortige Fahndung. Zwei der Räder gehörten dem Lingener, das dritte Fahrrad, ein blaulackiertes Klapprad der Marke Radiant, ließ sich bisher keinem Besitzer zuordnen. Die Polizeiwache nimmt Hinweise auf die Täter oder auf den gesuchten Besitzer des sichergestellten Klapprads unter der Rufnummer 05361-46460 entgegen.

OTS: Polizei Wolfsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56520 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56520.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg Sven-Marco Claus Telefon: +49 (0)5361 4646 104 E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de