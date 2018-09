Polizei Wolfsburg / Fallersleben: Unbekannte montieren Reifen ...

Fallersleben: Unbekannte montieren Reifen eines BMW ab - Zeugen gesucht

Wolfsburg - Wolfsburg-Fallersleben, Hopfengarten 06.-10.09.18

Unbekannte Täter entwendeten in einem Parkhaus in Fallersleben von einem Pkw alle vier Räder. Es entstand ein Schaden von rund 1.600 Euro. Auf Holzklötzen aufgebockt wurde der 5er BMW in der vierten Etage des Parkhauses in der Straße Hopfengarten nahe des Bahnhofs von einem Autofahrer entdeckt. Der 31 Jahre alte Besitzer des BMW aus Beverstedt bei Cuxhaven hatte sein Fahrzeug am Donnerstagnachmittag abgestellt. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Fallersleben unter Telefon 05361-46460 in Verbindung.

OTS: Polizei Wolfsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56520 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56520.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg Sven-Marco Claus Telefon: +49 (0)5361 4646 104 E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de