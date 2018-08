Polizei Wolfsburg / Gefährdung des Straßenverkehrs unter ...

Gefährdung des Straßenverkehrs unter Drogeneinfluß

Wolfsburg - Am 25.08.2018 gegen 12:00 h mißachtete ein 36-jähriger Wolfsburger mit seinem VW Golf beim Einfahren von einem Tankstellengelände auf den Berliner Ring die Vorfahrt eines anderen Verkehrsteilnehmers. Der Verstoß blieb folgenlos. Der Beschuldigte wurde auf der Friedrich-Ebert-Straße durch eine Funkstreifenbesatzung überprüft. Nach Belehrung gab der Fahrzeugführer auf der Fahrt zur Dienststelle an, dass er regelmäßig "Drogen" nehmen würde. Ein freiwilliger Urintest verlief positiv, so daß dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

