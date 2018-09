Polizei Wolfsburg / Geparkter Pkw beschädigt

Geparkter Pkw beschädigt

Helmstedt - Ein noch unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Freitag, 31.08.2018, zwischenn 08:30 Uhr und 13:30 Uhr einen Pkw auf der Elmstraße in Königslutter. Der Verursacher war vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den geparkten Pkw gestoßen und hatte sich dann entfernt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Königslutter zu melden.

OTS: Polizei Wolfsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56520 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56520.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg Polizeikommissariat Königslutter

Telefon: 05353/94105-0 E-Mail: Poststelle@pk-koenigslutter.polizei.niedersachsen.de