Polizei Wolfsburg / Geschäftseinbrecher waren auf Bargeld aus

Geschäftseinbrecher waren auf Bargeld aus

Wolfsburg - Wolfsburg, Porschestraße 09./10.03.18

In der Nacht zum Samstag waren unbekannte Täter bei zwei Einbrüchen in Geschäfte in der Wolfsburger Innenstadt offenbar gezielt auf Bargeld aus. In einer Bäckereifiliale in der Porschestraße Ecke Schillerpassage gingen die Täter zunächst leer aus, während sie in einem nur wenige Meter entfernten Restaurant in einer Kasse am Tresen fündig wurden. Die Höhe der Beute steht noch nicht fest. In beiden Fällen wurden die Eingangstüren zuvor jeweils komplett zerstört. Daher hoffen die Ermittler auf Hinweise von Passanten, die vielleicht die Aufbruchgeräusche in der Tatnacht mitbekommen haben. Beobachtungen zu den Einbrüchen bitte an die Polizeiwache unter Telefon 05361-46460.

