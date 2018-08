Polizei Wolfsburg / Hattorf: Einbrecher stiegen in Wohnhaus ein ...

Hattorf: Einbrecher stiegen in Wohnhaus ein - Zeugen gesucht

Wolfsburg - Wolfsburg-Hattorf, Kniggenkamp 29.08.18, 29.08.18, 19.15 - 21.40 Uhr

Durch die Terrassentür stiegen am Mittwochabend unbekannte Täter in Hattorf in ein Einfamilienhaus ein. Die Einbrecher ließen in dem Wohnhaus in der Straße Kniggenkamp mehrere Schmuckstücke mitgehen. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Da die Tat sich zwischen 19.15 Uhr und 21.40 Uhr ereignete, hoffen die Ermittler, dass es Zeugen gibt. Hinweise bitte an die Polizei Wolfsburg unter Telefon 05361-46460.

OTS: Polizei Wolfsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56520 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56520.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg Sven-Marco Claus Telefon: +49 (0)5361 4646 104 E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de