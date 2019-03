Polizei Wolfsburg / Helmstedt - Diebe versuchen VW Bus zu entwenden

Helmstedt - Diebe versuchen VW Bus zu entwenden

Wolfsburg - Helmstedt, Harbker Weg 10.03.2019, 23.00 Uhr - 11.03.2019, 09.45 Uhr

Zu einem versuchten PKW-Diebstahl kam es in der Nacht zu Montag in Helmstedt im Harbker Weg. Hier hatte die Eigentümerin eines VW Bus T 6 der aktuellen Modellreihe ihr Fahrzeug am Sonntagabend um 23.00 Uhr verschlossen abgestellt. Als sie den Bus am Montagmorgen um 09.45 Uhr wieder benutzen wollte, stellte sie diverse Veränderungen im Innenraum fest und verständigte umgehend die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten bei ihrer Spurensuche feststellen, dass diverse Bauteile abmontiert worden waren, um das Fahrzeug auf diese Art und Weise vermutlich starten und entwenden zu können. Warum dieses misslang ist zum jetzigen Zeitpunkt ebenso unklar, wie es den Tätern gelang den Bus zu öffnen. Die Höhe des Sachschadens schätzen die Polizisten auf 2.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Harbker Weg oder angrenzender Straßen gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Helmstedt unter der Rufnummer 05351-5210 in Verbindung zu setzen.

