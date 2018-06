Polizei Wolfsburg / Helmstedt: Einbrecher erbeuten Handys im ...

Helmstedt: Einbrecher erbeuten Handys im Wert von 4.500 Euro - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg - Helmstedt, Werner-von-Siemens-Straße 03.06.18, 03.10 Uhr

Mit mehreren Mobiltelefonen entkamen in der Nacht zum Sonntag in Helmstedt unbekannte Täter nach einem nächtlichen Einbruch in einen Supermarkt. Insgesamt gehen die Beamten von einem Schaden von rund 4.500 Euro aus. Den Ermittlungen zufolge wurde zunächst eine seitliche Eingangstür des Real Marktes an der Werner-von-Siemens-Straße brachial zerstört, um schließlich aus einer aufgebrochenen Vitrine die Telefone zu stehlen. Die Beamten gehen davon aus, dass die Tat nur wenige Minuten dauerte, da das Vorgehen des Täters Alarm auslöste und mehrere Streifenwagen schnell zu Stelle waren. Daher hoffen die Ermittler auf Zeugen, die Hinweise zu dem nächtlichen Einbruch geben können. Beobachtungen bitte an die Polizei Helmstedt unter Telefon 05351-5210.

OTS: Polizei Wolfsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56520 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56520.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg Sven-Marco Claus Telefon: +49 (0)5361 4646 104 E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de