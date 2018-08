Polizei Wolfsburg / Helmstedt: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen ...

Helmstedt: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Wolfsburg - Helmstedt, Bergweg 22.08.18, 13.00-16.45 Uhr

Am Mittwochnachmittag nutzten unbekannte Täter die kurzfristige Abwesenheit eines Hausbesitzers in Helmstedt für einen Einbruch aus. Den Ermittlungen nach stiegen die Täter im Bergweg in ein Einfamilienhaus durch ein aufgebrochenes Fenster ein durch durchwühlten in verschiedenen Zimmern Schränke und Kommoden auf der Suche nach Diebesgut. Bislang steht noch nicht fest, ob die Einbrecher auch fündig wurden. Der Besitzer hatte um 13.00 Uhr sein Haus verlassen und war um 16.45 Uhr zurückgekehrt. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizei Helmstedt unter Telefon 05351-5210.

