Polizei Wolfsburg / Helmstedt: Fahranfänger unter Drogeneinfluss

Helmstedt: Fahranfänger unter Drogeneinfluss

Wolfsburg - Helmstedt, Heinrichsplatz 03.10.18, 04.20 Uhr

Am frühen Morgen wurde in Helmstedt ein 18 Jahre alter Audi-Fahrer von Beamten der Polizei Schöningen aus dem Verkehr gezogen. Der junge Fahranfänger hatte sich drogenberauscht ans Steuer gesetzt und wurde um 04.20 Uhr von einer Funkstreife auf dem Heinrichsplatz überprüft. Bei den Ermittlungen zeigte sich, dass der Helmstedter erst seit dem April dieses Jahres einen Führerschein besitzt. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf THC, dem Wirkstoff in Cannabisprodukten. Daraufhin wurde dem 18-Jährigen, der einräumte unregelmäßig Joints zu rauchen, eine Blutprobe in der Klinik entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zu dem Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss wurde auch ein Verfahren wegen Drogenbesitz eingeleitet.

OTS: Polizei Wolfsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56520 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56520.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg Sven-Marco Claus Telefon: +49 (0)5361 4646 104 E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de