Polizei Wolfsburg / Königslutter: Einbrecher in Tankstelle ...

Königslutter: Einbrecher in Tankstelle hatte es auf Zigaretten und Süßigkeiten abgesehen - Zeugen gesucht

Wolfsburg - Königslutter, Helmstedter Straße 05.09.18, 01.35 - 01.40 Uhr

Mit diversen Zigarettenschachteln und Süßigkeiten entkamen in der Nacht zum Mittwoch unbekannte Täter nach einem Einbruch in einen Tankstellenshop in Königslutter. Den Ermittlungen nach zerstörten die Täter mit einem Gully-Deckel die Eingangstür der Esso-Tankstelle an der Helmstedter Straße und rafften danach das Diebesgut zusammen. Die Höhe des Schadens steht bisher noch nicht fest. Als Einsatzbeamte wenigen nach der Alarmauslösung zur Stelle waren, verlief eine sofortige Fahndung ohne Erfolg. Die Tat habe sich zwischen 01.35 Uhr und 01.40 Uhr ereignet, so ein Beamter. Zeugen des nächtlichen Einbruchs wenden sich bitte an die Polizei Königslutter unter Telefon 05353-941050.

OTS: Polizei Wolfsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56520 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56520.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg Sven-Marco Claus Telefon: +49 (0)5361 4646 104 E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de