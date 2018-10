Polizei Wolfsburg / Kupferkabel entwendet - 4.000 Euro Schaden

Kupferkabel entwendet - 4.000 Euro Schaden

Wolfsburg - Helmstedt, L 640 08.10.2018, 18.00 Uhr - 09.10.2018, 07.30 Uhr

Edelmetalldiebe haben in der Nacht zum Dienstag am Umspannwerk an der Landesstrasße 640 zwischen Helmstedt und Büddenstedt zugeschlagen und insgesamt 2.000 Meter Kupferkabel entwendet. Dabei entstand ein Schaden von rund 4.200 Euro. Nach polizeilichem Kenntnisstand ereignete sich die Tat zwischen Montagabend 18.00 Uhr und Dienstagmorgen 07.30 Uhr. Die Täter müssen im Schutz der Dunkelheit mit einem Fahrzeug an das Gelände des Umspannwerks gelangt sein. Dort haben sie gewaltsam ein Element des Maschendrahtzaunes zerstört und geklangten so auf das Gelände. Hier wickelten sie die Kabel von mehrern Trommeln ab und entwendeten diese. Die Polizei hofft darauf, dass vorbeikommenden Autofahrern möglicherweise Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, die sich in der fraglichen Zeit dort aufgehalten haben. Hinweise an das Polizeikommissariat Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

