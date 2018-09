Polizei Wolfsburg / Lehre: Fahrzeugdiebe stehlen zwei VW Busse ...

Lehre: Fahrzeugdiebe stehlen zwei VW Busse - Schaden 180.000 Euro

Wolfsburg - Lehre, Dornkamp 13./14.09.18

In der Nacht zum Freitag waren Fahrzeugdiebe in Lehre aktiv. In der Straße Dornkamp wurden zwei VW Busse im Gesamtwert von 180.000 Euro entwendet. Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich jeweils um vier Monate alte hochwertige Camping-Mobile vom Typ California-Ocean, einer in rotweiß und der zweite in dunkelgrau-metallic lackiert. Den Ermittlungen zufolge ereigneten sich die Diebstähle zwischen 22 Uhr und 07 Uhr. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei lehre unter Telefon 05308-406990 in Verbindung.

