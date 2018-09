Polizei Wolfsburg / Mörse: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht ...

Mörse: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg - Wolfsburg-Mörse, Osterburger Straße 04.09.18, 16.30 - 23.00 Uhr

Unbekannte Täter erbeuteten am Dienstagabend bei einem Wohnhauseinbruch in Mörse eine Armbanduhr. Den Ermittlungen zufolge war die Bewohnerin zwischen 16.30 Uhr und 23.00 Uhr nicht zu Hause. Sie habe sofort bemerkt, dass Schränke durchwühlt worden waren, berichtete die Betroffene den Beamten. Es zeiget sich, dass die Unbekannten die Terrassentür des Hauses in der Osterburger Straße gewaltsam aufgebrochen hatten. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Fallersleben unter der Rufnummer 05362-967000 in Verbindung.

