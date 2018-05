Polizei Wolfsburg / Motorrad kracht gegen Sattelauflieger - 53 ...

Motorrad kracht gegen Sattelauflieger - 53 Jahre alter Kradfahrer getötet

Wolfsburg - Grasleben, B 244 / K 50 31.05.2018, 09.18 Uhr

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 244 bei Grasleben. Dabei stieß ein 53-Jahre alter Motorradfahrer mit einem Sattelzug zusammen, wobei sich der Kradfahrer schwerste Verletzungen zuzog, denen er wenig später im Klinikum in Helmstedt erlag.

Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand und Aussagen von Beteiligten und Zeugen, befuhr gegen 09.18 Uhr ein 62-Jahre alter LKW-Fahrer aus Quedlinburg die Kreisstraße 50 aus Richtung Grasleben in Richtung Rottorf. An der Kreuzung die als "Rote Welle" bekannt ist, möchte er die B 244 queren und seine Fahrt auf der K 50 in Richtung Rottorf fortsetzten. Der Sattelzugführer stoppt sein Gefährt an der Haltelinie des dortigen Stoppschildes und fährt, als er die Kreuzung als frei wahrnimmt, mit seinem etwa 14 Meter langen Gespann über die Bundesstraße hinweg. Hier übersieht er einen 53 Jahre alten Helmstedter, der mit seinem Motorrad Honda CBR 1000F auf der Bundesstraße 244 in Richtung Helmstedt unterwegs ist. Im Kreuzungsbereich erkennt der Motorradfahrer noch den querenden Lkw, leitet eine Gefahrenbremsung ein, stürzt und prallt gegen die hintere Achse des Sattelaufliegers. Hierbei zieht er sich schwerste Verletzungen zu. Ersthelfer kümmern sich um den Motorradfahrer und den Fahrer des LKW und alarmieren sofort Polizei und Rettungskräfte, die wenige Minuten später vor Ort sind.

Der 53-Jährige Kradfahrer wird mittels Hubschrauber ins Helmstedter Klinikum verbracht, wo er seinen schweren Verletzungen wenig später erliegt.

Das Motorrad hatte einen Totalschaden und wurde abgeschleppt. Am Auflieger des Sattelzuges entstand kein Schaden.

Die B 244 war für die Unfallaufnahme und die Landung des Hubschraubers für gut neunzig Minuten voll gesperrt.

Die Polizei hat die Untersuchungen zur Unfallursache aufgenommen.

OTS: Polizei Wolfsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56520 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56520.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg Thomas Figge Telefon: +49 (0)5361 4646 204 E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de