Polizei Wolfsburg / Offleben: Fahrer von VW Pritsche ...

Offleben: Fahrer von VW Pritsche unterschätzt Restalkohol

Wolfsburg - Offleben, Barneberger Straße 02.06.18, 11.00 Uhr

Am Samstagvormittag wurde in Offleben bei Helmstedt ein 42 Jahre alter Helmstedter Fahrer eines VW Pritschenwagen aus dem Verkehr gezogen. Ein Alkoholtest des 42-Jähigen hatte 1,32 Promille ergeben. Da er am Vorabend gezecht habe, so der Fahrer, habe er wohl den Restalkohol unterschätzt. Beamte stellten den Führerschein des Helmstedters sicher und ordneten eine Blutprobe an.

Der 42-Jährige wurde um 11.00 Uhr mit seinem offenen Kleintransporter am Ortsausgang Offlebens auf der Barneberger Straße überprüft. Schon beim Herantreten an die Fahrzeugführerseite konnten die Beamten der Polizei Schöningen deutlich Alkoholgeruch feststellen. Der 42-Jährige erklärte zunächst, er habe gerade zwei Bier getrunken, weil er solange auf Brötchen habe warten müssen. Ein Alkoholtest ergab daraufhin 1,32 Promille. Noch in der Nacht habe er Bacardi-Cola getrunken, so der 42-Jährige. Seine Lebensgefährtin saß nüchtern auf dem Beifahrersitz und fuhr das Fahrzeug schließlich weiter.

