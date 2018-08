Polizei Wolfsburg / Outlet-Center: Frau überfallen

Outlet-Center: Frau überfallen

Wolfsburg - Am Samstag, 18.08.2018, kurz nach sechs Uhr morgens, wollte eine 53-jährige Reinigungskraft aus Wolfsburg ihren Dienst im Designer-Outlet-Center antreten. Ein junger Mann trat zunächst unbemerkt im ansonsten menschenleeren Einkaufszentrum überfallartig von hinten an sie heran und umklammerte sie mit einem Arm am Hals. Mit der anderen Hand , in der er ein Messer hielt, versuchte er vermutlich, nach der Handtasche der Frau greifen. Diese verteidigte sich mit aller Kraft und konnte sich schließlich aus dem Griff des Angreifers lösen. Hierbei zog sie sich an beiden Händen Schnittverletzungen zu. Die Sofortfahndung nach dem Täter, der ohne Beute floh, verlief negativ. Die verletzte Frau wollte sich selbstständig zu einem Arzt begeben. Täterbeschreibung: Ca. 30 Jahre, dunkle Hautfarbe, ca. 175 cm groß. Weiße Jacke ("Cardigan"), weiße Hose (leger, wie Jogginghose), weiße Baseballkappe, schwarze Sneaker, trug auf dem Rücken einen Turnbeutelrucksack.

