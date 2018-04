Polizei Wolfsburg / Polizei auf Fahrrädern unterwegs - Beamte ...

Polizei auf Fahrrädern unterwegs - Beamte kontrollieren zusammen mit dem städtischen Ordnungsdienst

Wolfsburg - Wolfsburg, Schachtweg/Heinrich-Nordhoff-Straße; Hugo-Bork-Platz 05.04.2018, 08.00 Uhr - 11.30 Uhr

Die Polizei Wolfsburg führte zusammen mit Bediensteten des Ordnungsamtes am Donnerstagvormittag Verkehrskontrollen in der Wolfsburger Innenstadt durch. Bereits zwischen 08.00 Uhr und 09.30 Uhr kontrollierten fünf sogenannte Fahrrad-Cops an der Straße Schachtweg, Ecke Heinrich-Nordhoff-Straße den Verkehrsablauf. "An dieser Stelle ist ein Unfallschwerpunkt, da die Radfahrer den Radweg in beide Richtungen befahren dürfen", so Claudia Slezak, Polizeikommissarin und Themenverantwortliche der Wolfsburger Fahrrad-Cops. Insgesamt verzeichneten die Beamten 18 Verstöße durch Kraftfahrzeugführer, die das dortige Stoppschild in Verbindung mit der Haltelinie missachteten und das mit einem Verwarngeld in Höhe von 10 Euro geahndet wurde. Anschließend waren die fünf Fahrrad-Cops zusammen mit drei Bediensteten des städtischen Ordnungsdienstes am Hugo-Bork-Platz in der Fußgängerzone aktiv, wo sie zwischen 10.00 Uhr und 11.30 Uhr insgesamt 20 Verstöße des Befahrens der Fußgängerzone feststellten. Hier wurden Verwarngelder in Höhe von 15 Euro erhoben. "Dabei war die überwiegende Anzahl der kontrollierten Fahrradfahrer einsichtig und hatten Verständnis für unsere Maßnahme", reflektierte Slezak das Einschreiten der Ordnungshüter. Die Polizei wird auch weiterhin alleine, oder in Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfsburg, Kontrollen im Bereich der Fußgängerzone durchführen. Ferner werden die Fahrrad-Cops andere Orte die sich z. B. als Unfallschwerpunkte erwiesen haben unter die Lupe nehmen.

