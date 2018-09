Polizei Wolfsburg / Polizei Königslutter sucht Zeugen zu ...

Polizei Königslutter sucht Zeugen zu Unfallflucht

Wolfsburg - Königslutter, Am Lauinger Weg 18.09.2018, 15.10-19.00 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmitttag in Königslutter. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer hinterließ an einem VW Golf, der auf einem Parkstreifen in der Straße Am Lauinger Weg abgestellt war, einen Schaden von rund 1.000 Euro. Der 52-jährige Besitzer hatte seinen Pkw um 15.10 Uhr abgestellt und um 19 Uhr die Beschädigungen an der Fahrerseite festgestellt. Vermutlich touchierte der gesuchte Fahrer im Vorbeifahren den Golf und setzte seine Fahrt fort. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeiwache in Königslutter unter Telefon 05353-941050 in Verbindung.

