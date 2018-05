Polizei Wolfsburg / Polizei sucht Zeugen zu Unfallflucht

Polizei sucht Zeugen zu Unfallflucht

Wolfsburg - Wolfsburg, Dresdener Ring 28.05.18, 19.30 - 21.30 Uhr

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Montagabend im Stadtteil Westhagen. Ein unbekannter Fahrer hinterließ dabei im Dresdener Ring an einem abgestellten Audi A4 einen Schaden von 2.000 Euro. Der 27 Jahre alte Besitzer hatte seinen Pkw auf einem Hausparkplatz um 19.30 Uhr abgestellt und um 21.30 Uhr die Beschädigungen an der Fahrerseite entdeckt. Die Polizeiwache nimmt Hinweise zu der Unfallflucht unter der Rufnummer 05361-46460 entgegen.

