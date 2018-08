Polizei Wolfsburg / Polizeistreife verfolgte mutmaßlichen ...

Polizeistreife verfolgte mutmaßlichen Fahrzeugdieb

Wolfsburg - Wolfsburg, Marignanestraße 20.08.18, 22.20 Uhr

Am späten Montagabend gelang nach einem Diebstahl eines VW Touran im Stadtteil Detmerode dem mutmaßlichen Fahrzeugdieb die Flucht. Der Flüchtige vollzog in der Ausfahrt der Autobahn 39 eine extreme Vollbremsung, so dass die verfolgende Polizeistreife auffuhr. Der Dieb konnte mit dem ebenfalls stark beschädigten Touran seine Flucht fortsetzen, während eine Weiterfahrt mit dem Streifenwagen nicht möglich war. Die schon laufende Sofortfahndung verlief jedoch ohne Erfolg.

Den Ermittlungen zufolge hatte der Touran-Besitzer den Diebstahl seines Pkw um 22.20 Uhr bemerkt und umgehend per Notruf der Einsatzleitstelle der Polizei mitgeteilt. Als wenige Minuten später einer zum Tatort in der Marignanestraße fahrenden Polizeistreife ein schwarzer VW Touran auf der Konrad-Adenauer-Allee in Richtung Frankfurter Straße mit überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam, wendeten die Polizisten und nahmen sofort die Verfolgung auf. Der Flüchtige steuerte den Touran schleudernd auf die Braunschweiger Straße und weiter auf die Autobahn 39. Dort beschleunigte der Verdächtige das Fahrzeug in Richtung Braunschweig deutlich. Erste Haltezeichen mit der Signalanlage des Streifenwagens ignorierte der Flüchtige.

In einer Linkskurve der Ausfahrt Flechtorf bremste schließlich der Fahrzeugführer den Touran plötzlich und extrem ab, so dass es zum Zusammenstoß mit unmittelbar dahinterfahrenden Funkstreifenwagen kam. Da an dem Funkwagen beide Frontairbags auslösten, war eine weitere Verfolgung nicht möglich. Der gesuchte Fahrer hingegen konnte den stark beschädigten Touran erneut beschleunigen und fuhr auf der Landessstraße 295 in Richtung Lehre davon. Zeugen des eigentlichen Fahrzeugdiebstahls auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Marignanestraße nahe des Einkaufszentrums werden gebeten, sich mit der Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer 05361-46460 in Verbindung zu setzen.

