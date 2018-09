Polizei Wolfsburg / Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wolfsburg - Wolfsburg, Dresdener Ring 18.09.18, 19.45 Uhr

Mit schweren Verletzungen musste am Dienstagabend ein 44 Jahre alter Fahrradfahrer aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen in Bayern nach einem Verkehrsunfall in Wolfsburg ins Klinikum eingeliefert werden. Der 44-Jährige war um 19.45 Uhr auf Dresdener Ring unterwegs und wollte an der nächsten Kreuzung links in die Rostocker Straße einbiegen. In Höhe der Bushaltestelle habe sich der Biker seinen Arm links ausgestreckt und eingeordnet. Hierbei wurde der 44-Jährige von einem nachfolgenden 80-jährigen Toyota-Fahrer aus Wolfsburg erfasst und zu Boden geschleudert. Der Toyota-Fahrer berichtete den Beamten bei der Unfallaufnahme, dass er dem Radfahrer nicht mehr ausweichen konnte, da er ihn gerade überholen wollte.

OTS: Polizei Wolfsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56520 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56520.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg Sven-Marco Claus Telefon: +49 (0)5361 4646 104 E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de