Polizei Wolfsburg / Räder an VW Golf abmontiert Zeugen gesucht

Räder an VW Golf abmontiert Zeugen gesucht

Wolfsburg - Wolfsburg-Kästorf, Oebisfelder Straße 11.04.18, 01.30 - 02.00 Uhr

In der Nacht zum Mittwoch wurden an einem VW Golf in Kästorf sämtliche vier Reifen entwendet. Die Räder des Fahrzeugs vom Typ R haben einen Wert von 3.500 Euro. Vermutlich habe sich die Tat auf dem Parkplatz an der Oebisfelder Straße zwischen 01.30 und 02.00 Uhr ereignet, so ein Beamter. Eine Zivilstreife hatte den aufgebockten Golf während einer Streifenfahrt im Bereich des VW Bürozentrums Nord entdeckt. Die Polizeiwache nimmt Hinweise zu diesem Diebstahl unter Telefon 05361-46460 entgegen.

