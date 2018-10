Polizei Wolfsburg / Räderdiebstahl in Parkhaus - Zeugen gesucht

Räderdiebstahl in Parkhaus - Zeugen gesucht

Wolfsburg - Wolfsburg, Berliner Ring 23.10.2018, 19.10 Uhr

Am Dienstagnachmittag wurden von einem im VW Parkhaus an der Wache Ost abgestellten VW Golf R Variant alle vier Räder gestohlen. Die Täter bockten das schwarze Fahrzeug dazu auf Steinen auf, demontierten anschließend die hochwertigen Kompletträder und entwendeten diese. Die Schadenshöhe beträgt 2500 Euro. Die Polizei Wolfsburg sucht in diesem Fall Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich des Tatorts gesehen haben. Hinweise bitte an die Rufnummer 05361-46460.

