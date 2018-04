Polizei Wolfsburg / Randale an Schule - Täter richten hohen ...

Randale an Schule - Täter richten hohen Schaden an

Wolfsburg - Schöningen, Elmstraße 28.04.2018, 17.50 Uhr - 29.04.2018, 13.30 Uhr

Zu einer Sachbeschädigung an einer Schule in der Elmstraße kam es zwischen Samstagnachmittag 17.50 Uhr und Sonntagmittag 13.30 Uhr. Dabei entstand ein Schaden von mindestens 2.000 Euro. Ein Angestellter der Schule hatte den Schaden entdeckt und die Polizei alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen zerschlugen die Täter im angegebenen Zeitraum zwei Glaseinsätze einer Tür und zerstörten Teile der Fassadenverkleidung. Die Polizei hofft darauf, dass die Randalierer beobachtet wurden und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat Schöningen, Rufnummer 05352/95105-0.

