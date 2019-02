Polizei Wolfsburg / Reifen an mehreren Fahrzeugen zerstochen

Reifen an mehreren Fahrzeugen zerstochen

Wolfsburg - Nacht zum 26.02.2019, Wolfsburg-Vorsfelde, Merseburger Ring / Stettiner Str.

In der Nacht zu Dienstag (26.02.2019) war im Bereich Vorsfelde jemand mit einem scharfen Gegenstand unterwegs, der es auf die Reifen von mindestens 6 Pkw abgesehen hatte.

Am Dienstag Morgen erstatteten die Besitzer eines VW Golf, eines VW Passat, eines VW Touran, von zwei Skoda und einem Renault Anzeige wegen Sachbeschädigung. An den genannten Fahrzeugen, die in der Stettiner Str. und im Merseburger Ring abgestellt waren wurden jeweils ein Reifen zerstochen. Der Sachschaden wird auf 500 - 600 Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Personen bitte an die Polizei in Vorsfelde unter 05363/99229-0.

OTS: Polizei Wolfsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56520 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56520.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg Pressestelle

Telefon: 05361/4646-104 E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de