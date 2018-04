Polizei Wolfsburg / Rühen: präparierte Tierköder ausgelegt !

Rühen: präparierte Tierköder ausgelegt !

Wolfsburg - Am Samstag, 07.04.2018, meldete sich auf der Polizeiwache in Wolfsburg ein Hundehalter aus Rühen. Er hatte an seinem Grundstück in der Straße "Zur Brodje" präparierte Tierköder gefunden. Diese brachte er sogleich mit zur Wache. Es handelt sich um eine gute handvoll gebratener Fleischstücke, die mit einer weißen Substanz gespickt waren, bei der es sich um Medikamente handeln könnte. Die Analyse der beigebrachten Präparate steht noch aus. Tierhaltern wird geraten, ihre Hunde an der Leine zu führen. Seit 1. April und noch bis 15.Juli gilt ohnehin Leinenpflicht für Hunde.

