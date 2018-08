Polizei Wolfsburg / Sandkamp: Fahrraddiebstahl

Sandkamp: Fahrraddiebstahl

Wolfsburg - In der Stellfelder Straße, Stadtteil Sandkamp, wurde am Donnerstag, 16.August, in der Zeit von 14 bis 22 Uhr ein blau-schwarz-orangenes Mountainbike der Marke "Bulls" entwendet.

OTS: Polizei Wolfsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56520 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56520.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg Leitstelle

Telefon: 05361/4646-212 E-Mail: lfz@pi-wob.polizei.niedersachsen.de