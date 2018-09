Polizei Wolfsburg / Schöningen-Hoiersdorf: Polizei sucht ...

Schöningen-Hoiersdorf: Polizei sucht weitere Zeugen nach brutalem Raubüberfall

Wolfsburg - Schöningen-Hoiersdorf, 13.09.18

Nach dem brutalen Überfall auf ein Ehepaar in ihrem Wohnhaus in Hoiersdorf bei Schöningen (wir berichteten) sucht die Polizei weitere Zeugen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Überfall von den Tätern professionell vorbereitet wurde und daher die Tätergruppe den näheren Bereich des Tatortes im Fleitsmühlenweg in den Wochen vor der Tat ausbaldowert hat. Die Ermittlungsgruppe fragt dazu insbesondere nach beobachteten Fahrzeugen am Dorfrand oder in der nahen Feldmark. Hinweise bitte an die Polizei Wolfsburg unter Telefon 05361-46460.

Ersten Zeugen berichteten, dass am 1. September unweit des Tatortes ein weiß lackierter Renault Kangoo mit ausländischem Kennzeichen beobachtet wurde. Zudem wurde in der Nacht zum 8. September in der nahen Ortschaft Jerxheim die Kennzeichen HE-JZ 108 eines Audi A4 entwendet. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es zu dem Raubüberfall einen Tatzusammenhang gibt. In der Zwischenzeit suchten am Vormittag Fahnder der Ermittlungsgruppe den Nahbereich des Tatortes mit Unterstützung von Beamten der Bereitschaftspolizei Braunschweig nach Spuren ab.

In der Nacht zum Dienstag wurde das Ehepaar in ihrem Wohnhaus Opfer des brutalen Raubüberfalls. Gleich mehrere Täter überwältigten die Eheleute (60 und 61 Jahre alt) um 23.30 Uhr. Die Tätergruppe erbeutete diverse Schmuckstücke und mehrere hochwertige Armbanduhren sowie zwei Spiegelreflexkameras, Tablet PCs und Ausweispapiere.

