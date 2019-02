Polizei Wolfsburg / Streit zwischen Rad- und Autofahrer ...

Streit zwischen Rad- und Autofahrer eskaliert - Zeugen gesucht

Wolfsburg - Lehre, An der Günne 15.02.2019, 06.50 Uhr - 07.00 Uhr

Am Freitagmorgen kam es zwischen 06.50 Uhr und 07.00 Uhr in der Straße Auf der Günne zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung kam es zu Sachbeschädigungen und Beleidigungen. Eine Klärung vor Ort durch die Polizei war nicht möglich, da sich einer der beiden Beteiligten vor Eintreffen der Beamten entfernt hatte. Die Polizei sucht nun Zeugen dieser Auseinandersetzung. Personen, die etwas wahrgenommen haben, mögen sich bitte bei der Polizeistation in Lehre unter der Rufnummer 05308/40699-0 melden.

OTS: Polizei Wolfsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56520 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56520.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg Thomas Figge Telefon: +49 (0)5361 4646 104 E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de