Polizei Wolfsburg / Suhlgarten : Elektroroller ...

Suhlgarten (Stadtmitte): Elektroroller gestohlen

Wolfsburg - Einen silberfarbenen Elektroroller der Marke "Tante Paula" hat ein Unbekannter am späten Freitagnachmittag aus einem unverschlossenen Keller eines Mehrfamilienhauses im Suhlgarten gestohlen. Der Eigentümer hatte am 25.Mai gegen 17:15 Uhr ungewohnte Geräusche aus dem Keller bemerkt, wenig später nachgesehen und den Diebstahl festgestellt. Der Roller vom Typ "Ferdinand 2" ist versicherungspflichtig und trägt das "Mofakennzeichen" 607CJD in blau.

