Polizei Wolfsburg / Unbekannte montieren Räder eines VW Tiguan ...

Unbekannte montieren Räder eines VW Tiguan ab - Zeugen gesucht

Wolfsburg - Wolfsburg-Kästorf, Zu den Balken 23./24.08.18

In der Nacht zum Freitag entwendeten unbekannte Täter auf einem VW Parkplatz in Kästorf von einem VW Tiguan alle vier Räder. Es entstand ein Schaden von 2.000 Euro. Die 47 Jahre alte Besitzerin hatte ihren Tiguan um 21.40 Uhr auf dem Stellplatz abgestellt und um 02.20 Uhr das Fahrzeug auf Steinen aufgebockt aufgefunden. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Wolfsburg unter Telefon 05361-46460 in Verbindung.

