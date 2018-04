Polizei Wolfsburg / Unbekannte montieren Reifen ab - Zeugen gesucht

Unbekannte montieren Reifen ab - Zeugen gesucht

Wolfsburg - Wolfsburg, Berliner Brücke 03./04.04.18

Alle vier Reifen eines erst vier Wochen alten VW Golf wurden in der Nacht zum Mittwoch in einem VW Parkhaus am Berliner Ring entwendet. Der 21 Jahre alte Besitzer aus Braunschweig hatte sein Fahrzeug am Dienstagabend um 22 Uhr abgestellt und am Morgen nach der Arbeit den aufgebockten Pkw entdeckt. Die Räder samt Felgen haben einen Wert von rund 2.000 Euro. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizeiwache unter Telefon 05361-46460.

