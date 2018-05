Polizei Wolfsburg / Unbekannte versuchten Eingangstüren von ...

Unbekannte versuchten Eingangstüren von Mehrfamilienhäusern aufzubrechen - Zeugen gesucht

Wolfsburg - Wolfsburg, Barnstorfer Weg 07./08.05.18

Vermutlich in der Nacht zum Dienstag versuchten unbekannte Täter im Stadtteil Rabenberg die Eingangstüren von vier Wohnblöcken gewaltsam aufzubrechen. Durchgängig zeigte sich bei der Spurensuche, dass ein Dutzend Türen Beschädigungen aufwiesen. Insgesamt entstand ein geschätzter Schaden von rund 3.000 Euro.

Die Schäden an einer Eingangstür fielen einer Anwohnerin auf, die darauf die Polizei verständigte. Da nach polizeilicher Erfahrung diese Vorgehensweise auf zielgerichtete Versuche hindeutet, in Keller einzubrechen, suchten die Ermittler im Nahbereich nach weiteren Tatorten. In allen Fällen hielten die Türen jedoch Stand. Es jedoch auch möglich, dass sich die Unbekannten bei ihrem Vorhaben gestört fühlten und so von der weiteren Tatausführung abließen. Zeugen der Einbruchsversuche wenden sich bitte an die Polizei Wolfsburg unter Telefon 05361-46460.

