Polizei Wolfsburg / Unbekannter schlägt Opfer mit einer Musikbox

Unbekannter schlägt Opfer mit einer Musikbox

Wolfsburg - Schöningen, Helmstedter Straße Am 10.03.2019, um 01:40 Uhr kam es auf der Helmstedter Straße in Schöningen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der eine bislang unbekannte männliche Person das Opfer mit einer Musikbox schlug. Nach dem Angriff entfernt sich der Unbekannte fußläufig. Nach ersten Erkenntnissen hat sich die männliche Person bereits vor dem Angriff im Stadtgebiet aufgehalten. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Person geben können werden gebeten, sich an die Polizei in Schöningen zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Schöningen Tel. 05352-951050 E-Mail: postelle@pk-schoeningen.polizei.niedersachsen.de