Polizei Wolfsburg / Unbekannter zerkratzt den Lack von vier ...

Unbekannter zerkratzt den Lack von vier geparkten Pkw im Amtsgarten Königslutter. Zeugenaufruf der Polizei Königslutter

Helmstedt - Vier Anwohner der neuen Wohnhäuser im Amtsgarten vom Königslutter meldeten am Freitagnachmittag dem Polizeikommissariat Königslutter, dass ihre Pkw auf dem Parkplatz zerkratzt wurden. Vermutlich zwischen Donnerstagmorgen und dem Freitag war ein Unbekannter vermutlich mit einem Nagel oder einem anderen spitzen Gegenstand an den Fahrzeugen der Geschädigten entlanggegangen und hatte den Lack bis auf das Blech zerkratzt. Der Schaden an den teilweise neuwertigen Fahrzeugen ist erheblich. Alle Pkw standen nebeneinander auf dem Anwohnerparkplatz vor dem Grundstücken Nr. 4 und 5. Das Polizeikommissariat Königslutter hofft auf Hinweise von Zeugen, die den Unbekannten bei seiner Tat beobachtet haben und ist unter der Tel. 05353/941050 erreichbar.

