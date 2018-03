Polizei Wolfsburg / Verkehrsunfall - drei Verletzte 11.500 Euro ...

Verkehrsunfall - drei Verletzte 11.500 Euro Schaden

Wolfsburg - Wolfsburg, OT Hehlingen, L 322 22.03.2018, 14.45 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einer schwer- und zwei leicht verletzten Personen, sowie einem Gesamtschaden von 11.500 Euro ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 322 bei Hehlingen. Nach polizeilichem Kenntnisstand und Aussagen von Beteiligten befuhr gegen 14.45 Uhr eine 54 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Helmstedt mit ihrem grünen Opel Agila die Landesstraße 322 von Rümmer aus kommend in Richtung Hehlingen. In einer Rechtskurve kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem roten Seat eines 48 Jahre alten Mannes aus Oebisfelde, der mit seinem Fahrzeug die L 322 ihr entgegenkommend in Richtung Rümmer befuhr. Durch den Aufprall wurde der Seat auf den rechten Seitenstreifen gegen den Pfahl eines Verkehrszeichens gedrückt welcher aus dem Erdreich gerissen wurde. Der Opel der 54 Jahre alten Fahrzeugführerin drehte sich infolge des Aufpralls und rutschte rückwärts im Gegenverkehr frontal in den dort befindlichen blauen Skoda eines 35 Jahre alten, ebenfalls aus Oebisfelde stammenden Fahrzeugführers. Dieser befuhr auch die L322 von Hehlingen in Richtung Rümmer. Die 54 Jahre alte Opelfahrerin zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum verbracht. Die beiden männlichen Fahrzeugführer zogen sich bei dem Zusammenstoß augenscheinlich nur leichte Verletzungen zu und wollten nach der Unfallaufnahme selbstständig einen Arzt aufsuchen. Alle drei Personenkraftwagen waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die freiwillige Feuerwehr Hehlingen war mit einem Einsatzfahrzeug und fünf Kameraden, die Berufsfeuerwehr war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug mit fünf Kollegen und einer RTW Besatzung vor Ort.

