Polizei Wolfsburg / Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Helmstedt - 28.09.2018, 38154 Königslutter, Schmiedeberg

Am Freitag, 28.09.2018, kam es in der Zeit von 10:50 Uhr bis 11:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich einer Massagpraxis in der Straße "Schmiedeberg" in Königslutter. Der oder die unbekannte Fahrzeugführer/in beschädigte vermutlich beim Ausparken oder Rangieren einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf in grün. Wer Hinweise zu dem derzeit unbekanntem verursachenden Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Königslutter in Verbindung zu setzen. Tel.: 05353/941050.

OTS: Polizei Wolfsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56520 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56520.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg Polizeikommissariat Königslutter

Telefon: 05353/94105-0 E-Mail: Poststelle@pk-koenigslutter.polizei.niedersachsen.de