Polizei Wolfsburg / Volltrunkener Autofahrer in Detmerode

Volltrunkener Autofahrer in Detmerode

Wolfsburg - Nach Zeugenhinweis kontrollierten Beamte der Polizei Wolfsburg am Samstagnachmittag gegen 11:15 Uhr einen 46-jährigen Mercedesfahrer, der zuvor in einem Detmeroder Geschäft eine Flasche Wodka gekauft hatte. Da er dort schon stark nach Alkohol roch verfolgten ihn Zeugen zum Pkw und meldeten der Dienststelle das Kennzeichen. Die Beamten trafen den Mann in seinem Pkw an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,83 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

