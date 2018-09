Polizei Wolfsburg / WOB ZOB / Sara-Frenkel-Platz: Drogen gefunden.

WOB ZOB / Sara-Frenkel-Platz: Drogen gefunden.

Wolfsburg - Anlässlich einer Personalienfeststellung zur Gefahrenabwehr wurde eine kleine Personengruppe in der Nacht zum Samstag, 15.09.2018 am Sara-Frenkel-Platz durchsucht. Ein 21-jähriger hatte Marihuana in der Hosentasche. Auch wenn es sich hier um eine Menge handelt, die eher zum Eigenbedarf als zum Verkauf bestimmt war, muss die Polizei eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz fertigen und das Beweismittel sicherstellen.

