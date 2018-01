Polizei Wolfsburg / Wohnmobil entwendet

Wohnmobil entwendet

Wolfsburg - Ein VW-Wohnmobil vom Typ California in beige metallic mit schwarzem Dachaufbau wurde in der Rabenbergstraße entwendet. Die Besitzerin hatte es dort auf einen Anwohnerparkplatz am Freitag, 19.01.18, gegen 19.00 Uhr abgestellt. Am Samstag, 20.01.18, stellte sie dann gegen 19.00 Uhr den Diebstahl fest. Das Fahrzeug dürfte einen geschätzen Wert von ca. 39.000 Euro haben. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Wolfsburg.

